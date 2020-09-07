Лучшего теннисиста мира исключили из сетки Открытого чемпионата США за то, что случайно попал мячом в арбитра

Лучшего теннисиста мира, серба Новака Джоковича исключили из сетки Открытого чемпионата США за то, что случайно попал мячом в арбитра.

Во время матча четвертого круга, Новак не глядя, отбросил мяч ракеткой назад и тот попал в шею женщине-лайнсмену, которая долго не могла подняться. Судья на вышке остановил игру и признал поражение Джоковича, а организаторы подтвердили это решение, добавив, что серб уже проявлял агрессию до этого. Несмотря на извинения, лидера мировой классификации лишили рейтинговых очков и 240 тысяч долларов призовых, которые он уже заработал своей игрой. Главный судья турнира Сёрен Фримель согласился с теннисистом в том, что он сделал это не намеренно, но важнее, по его словам, было то, что боль арбитру он все таки причинил. Известный тренер Шамиль Тарпищев назвал случившееся несустветной глупостью. Его не поняли и в Сербии, где это решение связали с переговорами по Косово, которые сейчас проходят в Вашингтоне.

Это третий случай дисквалификации в одиночном разряде за последние полвека.