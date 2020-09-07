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14:08, 07 сентября 2020

Имена 34 владельцев «золотых паспортов» назвала кипрская газета Политис

Имена тридцати четырех владельцев так называемых «золотых паспортов» назвала кипрская газета Политис. Это предприниматели из России, Украины и Сирии, получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год. Газета пишет, что решила раскрыть все имена с учетом заявления представителя правительства о рассекречивании списка.

Президент Кипра Никос Анастасиадис уже заявлял, что власти республики намерены лишить гражданства семерых владельцев «золотых паспортов». Он отмечал, что ранее в соответствующей программе «были некоторые недоработки или лазейки» и пришлось ввести «более эффективные механизмы контроля», цитата по сообщению РИА Новости. По словам Анастасиадиса, спецкомитет начал расследование в отношении 30 человек, чтобы выяснить, были ли «какие-либо нарушения критериев». Газета Cyprus Times писала, что в него вошли главный бухгалтер аппарата МВД, председатель кипрской комиссии по рынку капитала и представитель юридической службы. В списке, опубликованном сегодня газетой Politis, имена граждан России, Украины и Сирии. Среди них — первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, предприниматель Антон Белобрагин, президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и другие. Также там есть украинские бизнесмены — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук. До этого газета уже публиковала имена двух российских инвесторов, направлявших заявки в совет министров. Чьи документы будут аннулированы, власти не сообщают.

Информация кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как спишут РИА Новости, он сказал журналистам: «Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт». Песков также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.



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