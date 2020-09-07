Ярмыш: Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание после отравления

Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание после отравления, — рассказала в эфире «Эха» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее данным, расследование покушения также не продвигается.

Ярмыш призналась, что не удивлена тем, что расследование затягивается, и попытками уклониться от него.

В Кремле рассчитывают в ближайшие дни получить информацию из Берлина о состоянии и ходе лечения Алексея Навального, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. он также назвал абсурдной идею создания в США так называемого «списка Навального». В Кремле считают неприемлемым связывать с отравлением Навального Россию и ее руководство.

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом России произошедшее с Алексеем Навальным, — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберг. По его словам, канцлер согласна с тем, что будущее Северного потока-2 зависит от последствий отравления. Впрочем, в Берлине подчеркивают, что пока говорить об этом преждевременно.