В центре Минска неизвестные люди в масках схватили и увезли члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову

Ее соратники полагают, что она задержана, но в МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля сообщили, что ничего об этом не знают.

Мария Колесникова сегодня утром шла в почтовое отделение в центре Минска, чтобы забрать какой-то пакет, пришедший ей из КГБ, пишет Еврорадио. У Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках схватили политика, выбив у нее из рук телефон, и затолкали в темный микроавтобус с надписью «Связь». Упавший смартфон схватил один из этих людей. Об этом белорусскому изданию Tut.by рассказала девушка, ставшая свидетелем инцидента. Микроавтобус уехал в неизвестном направлении, о местоположении Колесниковой ничего неизвестно. Ее телефон был доступен первое время, но трубку никто не брал – примерно через час его отключили. Связаться с политиком никому не удается. Как рассказал член президиума Координационного совета Павел Латушко агентству Интерфакс, в совете получили подтверждение о том, что, предположительно, Колесникова задержана. При этом в МВД, Комитете госконтроля Белоруссии и Следственном комитете сообщают, что не располагают информацией о задержании. Позже стало известно, что на связь не выходят также пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительной секретарь Иван Кравцов.

Из-за преследования со стороны белорусских властей многие оппозиционеры были вынуждены покинуть страну, ряд политиков арестованы, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. Ранее возвращавшегося из Польши главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, выступившего на стороне оппозиции, на границе не пустили в страну.

Мария Колесникова, один из лидеров белорусской оппозиции, она также проходит свидетелем по уголовному делу о захвате власти, которое следственный комитет Белоруссии возбудил после создания Координационного совета.

Выступая в эфире «Эха», Колесникова рассказывала, что Совет функционирует в рамках закона, хотя все, кто в него входит, испытывают серьезное давление.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская считает, что белорусские власти несут ответственность за исчезновение Колесниковой. Тихановская считает, что это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Тихановская уверена, что это никого не остановит – чем больше будут запугивать, тем больше людей будет выходить на улицу.

Белорусские власти адаптировались к протестам и пытаются не допустить выхода людей на улицы, — считает политический обозреватель Игорь Ильяш. Он сказал об этом в эфире телеканала «Настоящее время».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко скоро приедет в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит готовится и состоится в ближайшие дни, но не 13-го сентября.

Сам Путин ранее заявил, что оказание помощи Лукашенко предусмотрено договором о союзном государстве, и Россия выполнит свои обязательства. Путин уточнил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. В Кремле утверждают, что пока этот резерв не используется, поскольку ситуация в Белоруссии «под контролем».