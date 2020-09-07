Суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе со схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре. Сам он отказался прийти на сегодняшнее заседание. Он сослался на плохое самочувствие.

Сергий получил скандальную известность после того как заявил, что не верит в существование коронавируса. Он проклял всех, кто был причастен к закрытию храмов в разгар пандемии