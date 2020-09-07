На российские больницы, по данным санитарных властей, приходится половина очагов распространения коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 985 очагов было выявлено в медицинских организациях, еще около 250 — в социальных учреждениях. Она отметила, что такие результаты говорят о необходимости серьезных перемен, в частности, необходимо менять подготовку эпидемиологов, должностные инструкции.
2020-09-07T13:33:17+03:00
2020-09-07T13:38:24+03:00
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13:33, 07 сентября 2020
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