На российские больницы, по данным санитарных властей, приходится половина очагов распространения коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 985 очагов было выявлено в медицинских организациях, еще около 250 — в социальных учреждениях. Она отметила, что такие результаты говорят о необходимости серьезных перемен, в частности, необходимо менять подготовку эпидемиологов, должностные инструкции.