МИД Балтийских стран призывают власти Белоруссии немедленно освободить Марию Колесникову

Внешнеполитические ведомства Балтийских стран призывают власти Белоруссии немедленно освободить члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Ранее были сообщения, что неизвестные похитили ее в Минске – Колесникову посадили в микроавтобус с надписью «Связь». Уже несколько часов о ее местонахождении ничего неизвестно.

В МВД Белоруссии говорят, что у них никакой информации нет.