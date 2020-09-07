Юристы до сих пор пытаются выяснить местонахождение Марии Колесниковой и членов координационного совета Белоруссии

Юристы до сих пор пытаются и не могут выяснить местонахождение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и других ее соратников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук.

По словам пресс-секретаря, юристы пытаются выяснить, где могут находиться члены совета, но четких версий о причинах возможного задержания пока нет.

«Информация остается такой же, Мария Колесникова и Иван Кравцов не выходят на связь. Наши юристы занимаются тем, что пытаются установить их местоположение, где они сейчас находятся. Обращаются с соответствующими запросами в разные органы — СК, КГБ, МВД. Пока информации нет, и на связь они не выходят», — сказал он.

По словам Г.Германчука, власть пытается разными способами оказать давление на членов оппозиции. «Ранее было заведено уголовное дело на координационный совет. Мы знаем историю Ольги Ковальковой, которую выдворили из страны. Власть пытается разными способами надавить», — отметил он.

Ранее стало известно, что неизвестные в Минске схватили и увезли члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Также на связь перестали выходить еще два члена совета – Антон Родненков и Иван Кравцов.