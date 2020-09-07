Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал избиения людьми в гражданской одежде мирных жителей Белоруссии хулиганской выходкой, в том числе в кафе, и сообщил, что правоохранители Белоруссии проверяют этот случай, — сказал он на брифинге.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», не является ли для России тревожным звонком подобные случаи избиений мирных жителей людьми, одетыми в гражданскую одежду, и понадобится ли использовать резерв силовиков, о котором говорил Владимир Путин, Дмитрий Песков ответил:

«Это, безусловно, какие-то хулиганские выходки. Мы знаем по заявлению наших белорусских коллег, что они проверяют эту информацию, эти съемки. И надеемся, что белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу», — отметил он.