Песков заявил, что необходимо подтверждение газетной информации о владельцах «золотых паспортов» Кипра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости подтверждения информации кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» Кипра, включая россиян. Пока это лишь публикация, сказал он, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты кипрской. Если я не ошибаюсь, эта информацию, перед тем, как говорить, нужно проверять», – сказал он.

«Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — сказал Песков.

Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.

Ранее кипрская газета «Politis» опубликовала список из 34 владельцев «золотых паспортов», включая граждан РФ и Украины, получивших гражданство в 2008-2012 за инвестиции.