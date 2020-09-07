Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости подтверждения информации кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» Кипра, включая россиян. Пока это лишь публикация, сказал он, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты кипрской. Если я не ошибаюсь, эта информацию, перед тем, как говорить, нужно проверять», – сказал он.
«Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», — сказал Песков.
Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.
Ранее кипрская газета «Politis» опубликовала список из 34 владельцев «золотых паспортов», включая граждан РФ и Украины, получивших гражданство в 2008-2012 за инвестиции.
Песков заявил, что необходимо подтверждение газетной информации о владельцах «золотых паспортов» Кипра
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости подтверждения информации кипрской газеты о владельцах «золотых паспортов» Кипра, включая россиян. Пока это лишь публикация, сказал он, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».