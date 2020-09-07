Лондонский суд возобновил слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Создателю сайта Викиликс грозит обвинение в разглашении секретной информации и других преступлениях.

Слушания были отложены на осень из-за пандемии коронавируса. Сегодня они возобновились выступлениями свидетелей защиты. Ассанж провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь выдачи американским властям, но осенью прошлого года его лишили эквадорского гражданства и он немедленно был арестован британской полицией. Адвокаты правительства США считают, что действия Ассанжа, который своими публикациями разоблачил неприглядные стороны деятельности США в ряде стран, поставили под угрозу жизни американских агентов, а также акцентируют внимание на незаконных методах получения секретной информации. Сторона Ассанжа пытается перевести дело в плоскость фундаментальных прав человека, полагая, что преследование Ассанжа – нарушение свободы слова.

В случае, если Джулиана Ассанжа экстрадируют в США ему может грозить до 170 лет тюрьмы.