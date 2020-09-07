В Совете Европы считают, что Россия не справилась с обеспечением свободы собраний в стране

Системных изменений в этой области требовал Европейский суд по правам человека 3 года назад, но с тех пор ситуация так и не изменилась.

Обеспечить принцип «соразмерности» при отказах в согласовании митингов требует от России Комитет министров Совета Европы. Об этом говорится в протоколе, который приводит газета «Коммерсант». Европейский орган также попросил публиковать статистику – сколько было подано уведомлений на организацию митинга, скольким было отказано. Кроме того, в Совете Европы требуют не трактовать несколько одиночных пикетов как массовую акцию, запретить региональным властям вводить дополнительные ограничения для протестующих, отменить уголовное наказание для участников несогласованных мероприятий – максимум: разумный штраф. Комитет выразил озабоченность и в связи с массовыми задержаниями летом прошлого года в Москве. Этот протокол был подготовлен по итогам заседания, на котором оценивалось, как Россия исполнила рекомендации ЕСПЧ по делу «Лашманкин против России». Оно в 2017 году разрешилось в пользу заявителей — 23 россиян, которым не согласовали проведение публичных мероприятий.

За последнее десятилетие Россия не исполнила 88% решений ЕСПЧ. А те, которые были исполнены, в среднем реализовывались семь с половиной лет. Опережает Россию только Азербайджан, где игнорируются все решения европейского суда.