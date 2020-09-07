МВД, СК и Комитет госконтроля Белоруссии утверждают, что не причастны к задержанию членов Координационного совета

МВД, Следственный комитет и Комитет госконтроля Белоруссии утверждают, что не причастны к задержанию представителей Координационного совета оппозиции, в том числе Марию Колесникову. По сообщению белорусского портала TUT.BY, сегодня утром в центре Минска Колесникову посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Также не выходят на связь пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Юристы пытаются выяснить, где могут находиться члены совета, четких версий о причинах возможного задержания пока нет. Об этом «Эху» рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук.

В минской милиции сообщили «Интерфаксу», что не задерживали Марию Колесникову.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко скоро приедет в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит готовится и состоится в ближайшие дни, но не 13-го сентября.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Москва активно участвует в белорусских событиях. Он заявил об этом в эфире телеканала «Настоящее время».

Сам Путин ранее заявил, что оказание помощи Лукашенко предусмотрено договором о союзном государстве, и Россия выполнит свои обязательства.