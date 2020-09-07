Ценность записи разговора Варшавы и Берлина, которую передал Лукашенко, будут судить спецслужбы – Песков

В Кремле ознакомились с записью телефонного разговора абонентов из Варшавы и Берлина о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального, но оценивать ее должны спецслужбы, — сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», изучили ли запись в Кремле, и как относятся к ней, Дмитрий Песков ответил: «Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ. Ну, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи. Это, скорее, работа специальных служб, что они и делают».

Также Д.Песков подчеркнул, что «речь идет о специальном материале, и оценивает его должны и могут только специальные службы».