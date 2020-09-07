В числе владельцев «золотых паспортов» оказались Кесаев и Березкин, что вызывает много вопросов — Transparency

В числе владельцев «золотых паспортов», опубликованном кипрской газетой, оказались предприниматели Игорь Кесаев и Григорий Березкин, что вызывает много вопросов. О вызванном интересе рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International Россия Илья Шуманов.

Кипрская газета «Politis» опубликовала список из 34 владельцев «золотых паспортов», включая граждан РФ и Украины, получивших гражданство в 2008-2012 за инвестиции.

В числе прочих, по словам И.Шуманова, гражданство за вложения в кипрскую экономику получил крупный бизнесмен Игорь Кесаев, которого связывают с российскими силовыми ведомствами.

«Для меня показалась интересной информацией о том, что владельцем «золотого паспорта» стал Игорь Китаев, который связан с фондами и организациями, которые традиционно оказывают поддержку ФСБ. Бизнесмен пользуется неким расположением со стороны силовиков. И такой поворотный момент — наличие другого гражданства — для меня показалось крайне интересным», — сказал он.

По его мнению, внимания заслуживает предприниматель Григорий Березкин (владелец группы компаний ЕСН), компаниям которого принадлежат медиаактивы, в частности, РБК. Иностранным гражданам запрещено владеть медиаактивами в России, напомнил Илья Шуманов.