Зарубежные производители алкоголя могут столкнуться с трудностями из-за нового российского закона о виноделии. Он обязывает, в частности, указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда.

Под угрозой могут оказаться поставки некоторых зарубежных вин и коньяков. Как пишет интернет-издание РБК, все из-за того, что технология их производства не всегда позволяют указывать точно год и место урожая винограда. Например, отмечают эксперты, шампанское может изготавливаться из смеси разных урожаев, а коньяк – из купажа дистиллятов различной выдержки.

По данным интернет-издания, тема неоднозначной трактовки российского закона о виноделии в конце августа на совещании в рамках Евразийского экономического союза. Тему, как утверждается, поднял вице-премьер Армении Мгер Григорян: он сообщил о проблемах с поставками алкоголя в Россию. Среди пострадавших – и Ереванский коньячный завод, производитель коньяка «Арарат».

В группе Simple, одной из крупнейших поставщиков алкоголя, отмечают: торговые сети под угрозой штрафов вынуждены требовать, чтобы маркировка сорта, года и места урожая соответствовала законодательству.

В Министерстве промышленности и торговли уверяют, что не получали документы, которые говорили бы об отказе в приеме импортного алкоголя.