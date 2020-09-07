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12:33, 07 сентября 2020

Институт Гамалеи, разработчик российской вакцины от коронавируса, работает над новым проектом и просит финансирования

Институт имени Гамалеи, разработчик российской вакцины от коронавируса, работает над новым проектом и просит финансирования. Это высокоэффективное лекарство для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность, — рассказал Интерфаксу директор института, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, институт Гамалеи готов приступить к разработке такого препарата сразу в нескольких вариантах. Однако, добавил Гинцбург, это дорогостоящая работа. Деньги, в частности, нужны на проведение сложных экспериментов.



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