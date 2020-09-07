В суде Лондона начался второй этап слушаний по делу об экстрадиции в США основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа. В случае экстрадиции ему грозит до 175-ти лет лишения свободы. Американские власти выдвинули обвинения против Ассанжа по 18-ти пунктам. Сейчас он находится в лондонской тюрьме в связи с нарушением условий освобождения под залог.
2020-09-07T12:32:42+03:00
2020-09-07T13:22:19+03:00
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12:32, 07 сентября 2020
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