В Кремле рассчитывают в ближайшие дни получить информацию из Берлина о состоянии и ходе лечения Алексея Навального, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал абсурдной идею создания в США так называемого «списка Навального». В Кремле считают неприемлемым связывать с отравлением Навального Россию и ее руководство.
2020-09-07T12:32:31+03:00
2020-09-07T13:22:38+03:00
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12:32, 07 сентября 2020
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