В Кремле рассчитывают в ближайшие дни получить информацию из Берлина о состоянии и ходе лечения Алексея Навального, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал абсурдной идею создания в США так называемого «списка Навального». В Кремле считают неприемлемым связывать с отравлением Навального Россию и ее руководство.