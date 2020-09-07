Милиция, Комитет госконтроля Белоруссии и СК утверждают, что не задерживали представителей Координационного совета

Белорусская милиция, а также Комитет госконтроля Белоруссии и Следственный комитет утверждают, что не задерживали представителей Координационного совета оппозиции, в том числе Марию Колесникову.

Сегодня портал TUT.BY сообщил со ссылкой на очевидцев, что некие люди посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Это произошло сегодня утром в центре Минска.