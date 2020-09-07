Жаркое засушливое лето обострило проблемы с пресной водой в Крыму

С конца августа местные власти вынуждены ограничивать потребление воды, которую подают строго по графику в определенные часы суток, причем нормы поэтапно сокращаются. Особенно сложным выглядит положение в Симферопольском и Бахчисарайском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ. Трубопровод для переброски воды, который построили военные, проблемы не решил. Технически он не может работать на полную мощность. В этих условиях приходится задействовать особые технологии сбережения ресурсов. Российские власти выделили дополнительно более 63 миллионов рублей на решение проблемы. Планируется пробурить 4 новых артезианских скважин и активировать еще пять. До 2014 года 85 процентов потребностей Крыма в воде обеспечивала Украина, но после того, как полуостров присоединился к России, канал снабжавший Крым водой был перекрыт Украиной.

Официальный представитель управления верхового комиссара ООН по правам человека Элизабет Торселл заявила, что ответственность за подачу воды в Крым лежит как на Украине, так и на России.