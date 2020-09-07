Абсолютное большинство россиян не хотят переезжать в другую страну. Это следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

Более 80% россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, ответили, что не хотят эмигрировать. Чем старше респонденты, тем больше среди них, кто считает переезд на постоянное место жительства в другую страну неприемлемым. Каждый второй россиянин считает, что эмиграция — это нечестный, непатриотичный поступок. Лишь 16% опрошенных задумываются о том, чтобы уехать, чаще всего так отвечали молодые люди. Среди причин чаще всего называли более высокий уровень жизни и размер соцвыплат, неудовлетворенность политикой российских властей; законодательные аспекты, а также они готовы были бы уехать ради социальной защищенности, стабильности и уровня медицины. Год назад подобный опрос проводил «Левада-центр». По его данным, более половины опрошенных молодых людей в возрасте до 24 хотят эмигрировать. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Накануне известный финансист, основатель группы компаний Movchan’s Андрей Мовчан сообщил в своем Facebook о переезде в Великобританию. О причинах он пообещал рассказать позже, уточнив, что это решение не связано с преследованием.