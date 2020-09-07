Соратница Тихановской Ковалькова рассказала, как ее принудительно вывезли из Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» как ее сотрудники спецслужб принудительно вывезли из Белоруссии.

«Во время отбывания 15 суток в тюрьме мне стало плохо, и я попросила вызвать скорую помощь. Вместо скорой ко мне приехали сотрудники КГБ, и сказали: «На ваш выбор – либо меня вывезут из страны, либо я останусь в тюрьме надолго». Я поставила условие, что я все равно вернусь в Беларусь. Я не планировала никогда уезжать», — рассказала О.Ковалькова.

По ее словам, ее вывели из здания тюрьмы в капюшоне и посадили в машину, при этом постоянно голову ее держали в согнутом состоянии, чтобы никто не смог ее узнать и заметить. «Видимо, для того, чтобы инсценировать, что из страны я уехала добровольно, просто сбежала. Что и подтвердилось позже — они выпустили сюжет на ТВ о том, что соратница Тихановской покинула страну. Только они забыли упомянуть, что они меня насильно выдворили», — отметила она.

По словам Ковальковой, белорусские силовики привезли ее на границу с Польшей, где уже в руки вручили и паспорт, и справку о том, что она не больна коронавирусом.

«Они дали мне паспорт, справку, что у меня нет коронавируса, хотя я не сдавала никаких тестов», — добавила она.