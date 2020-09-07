Согласно опросу ВЦИОМ, 16% россиян задумываются о переезде в другую страну. Как объясняют социологи, среди основных причин желания уехать представление респондентов о том, что за рубежом более высокий уровень жизни и социальной защищенности. Чаще других перспективы переезда рассматривают россияне от 35-ти до 44-х лет, — отмечает Интерфакс.