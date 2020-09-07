Член ОНК Литвинович рассказала о жалобах бывшего хабаровского губернатора Фургала на давление со стороны следователя

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала о жалобах бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала на давление со стороны следователя. По словам Литвинович, следователь угрожает Фургалу привлечением к ответственности родственников, а также ухудшением условий содержания в «Лефортово». Бывший губернатор настаивает на своей невиновности. Он знает о том, что его поддерживают жители Хабаровского края.