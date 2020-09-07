Член ОНК Литвинович рассказала о жалобах бывшего хабаровского губернатора Фургала на давление со стороны следователя

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала о жалобах бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала на давление со стороны следователя. По словам Литвинович, следователь угрожает Фургалу привлечением к ответственности родственников, а также ухудшением условий содержания в «Лефортово». Бывший губернатор настаивает на своей невиновности. Он знает о том, что его поддерживают жители Хабаровского края.
2020-09-07T11:32:23+03:00
2020-09-07T11:32:23+03:00
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11:32, 07 сентября 2020
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