Член ОНК по Москве Литвинович рассказала о состоянии здоровья Фургала и его содержании в СИЗО

Член общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Марина Литвинович рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о состоянии здоровья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его содержании в СИЗО «Лефортово».

«Он чувствует себя хорошо. Сам он сказал, что «здоров как бык». У него каждый раз, когда мы (ОНК) приходим, хорошее настроение. Его условия содержания сейчас очень даже не плохие: как и сокамерник, так и отношения к нему сотрудников к нему. Он получает посылки, даже иногда письма и телеграммы. В целом, дела у него не плохо», — рассказала она.

Поскольку ему разрешили передавать письма и телеграммы, С.Фургал информирован о народной поддержке всего Хабаровского края. «Он уже знает, что акции и демонстрации проходят. Первое время он не знал, не было телевизора. И мы просто пытались ему рассказать, насколько велика поддержка, сколько писем приходят, тогда же ему не передавали. И ему стали приходить переводы по 27 рублей – это код региона – и он понял, что народ его поддерживает таким образом», — отметила она.

Также член ОНК добавила, что С.Фургал рассказал о давлении со стороны следователя. «Главное он говорит, что основное давление оказывается на него следователем. Что следователь всячески угрожает ему, что он говорил и на суде: привлечением к ответственности его близких, а также ухудшением условий содержания его в «Лефортово»», — рассказала она.

С.Фургал, по словам М.Литвинович, до сих пор заявляет о своей невиновности, и считает это дело «политическим», и допускает, что будет в дальнейшем «продолжаться давление на свидетелей по этому делу».

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.