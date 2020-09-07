В России за сутки выявили еще почти 5200 случаев заражения коронавирусом

Российская статистика по коронавируса в целом сохраняет тенденцию к увеличению числа заболевших, которая наметилась в конце августа. Коронавирус за прошедший день обнаружили еще у 5185 человек. В тройке лидеров по приросту столица, Петербург и Московская область. Общее число заражений перешло отметку 1 миллиона 30 тысяч.

За прошедшие сутки от коронавируса скончался еще 51 человек и это самый низкий показатель по смертности с конца апреля. Общее число погибших приближается к 18 тысячам.

В Росздравнадзоре между тем признали, что официальная статистика по covid19 может не отражать реальной картины по смертности. Глава ведомства Алла Самойлова заявила, что летальные случаи в коронавирусных стационарах переносилась на другие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и заболевания органов дыхания, передает интернет-издание «Медвестник». Масштабы этих манипуляций чиновник не уточнила. Однако, по ее словам, подобное шифрование смертности должно стать предметом аналитических мероприятий и выводов на будущее.

На участие в испытании вакцины в Москве уже зарегистрировались 25 тысяч добровольцев. Такие данные сегодня привели в столичной мэрии.