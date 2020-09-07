МВД Белоруссии сообщает о задержании более 600 человек на воскресных акциях протеста. Вчера по всей стране прошли акции под общим названием «Марш единства». По оценке властей, в ней приняли участие около 31 тысячи человек. В МВД утверждают, что протестующие устраивали провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов.