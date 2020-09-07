МВД Белоруссии сообщает о задержании более 600 человек на воскресных акциях протеста. Вчера по всей стране прошли акции под общим названием «Марш единства». По оценке властей, в ней приняли участие около 31 тысячи человек. В МВД утверждают, что протестующие устраивали провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов.
2020-09-07T11:05:20+03:00
2020-09-07T11:05:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2705123-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:05, 07 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)
+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»