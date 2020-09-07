Дети, пропавшие в горах в Сочи, вышли на связь. Все живы, — сообщает ТАСС, ссылаясь на местную прокуратуру. Ранее стало известно, что потерялась группа из 11-ти человек. Это воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области.