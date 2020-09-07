Ярмыш: Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание после отравления

Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание после отравления, — рассказала в эфире «Эха» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее данным, расследование покушения также не продвигается.

Ярмыш призналась, что не удивлена тем, что расследование затягивается, и попытками уклониться от него.

Тем временем министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на упреки официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В передаче канала ARD «Берлинский выпуск» Маас повторно заявил, что Кремль должен участвовать в расследовании подозрения на уголовное преступление в отношении Навального. По его словам, до сих пор этого ни в коей мере не произошло.

Глава дипведомства ФРГ отреагировал полным непониманием на упреки из Москвы. Ведь на российский запрос о сотрудничестве в расследовании уголовных преступлений уже давно было дано согласие. Маас подчеркнул, что это было однозначно сказано российскому послу на его вопрос в личном разговоре. Министр иностранных дел Германии назвал утверждения коллег из России «еще одной дымовой шашкой» из многих запущенных в последние дни. Он также высказал опасение, что в ближайшее время последуют другие.

Хайко Маас заявил, что нет никакого повода для Германии не рассматривать запрос. Ранее Ангела Меркель заявила, что только Россия должна и может проводить расследование покушения на Навального.

Министр подчеркнул, что Германия будет рассматривать вопрос о возможной реакции и последствиях отравления Навального на уровне Евросоюза.