Состояние Навального остается без изменений – пресс-секретарь Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что его «состояние здоровья остается без изменений».

«Что касается его состояния, оно пока без изменений, ничего нового не произошло. Он в состоянии искусственной комы», — сказала она.

По поводу расследования этого отравления К.Ярмыш также отметила, что все остается без изменений.

«И в отношении расследований и заведения уголовного, ничего не произошло. Никаких документов, собранные нами, не передали в другие органы. И на прошлой неделе мы узнали , что они (суд) не рассматривают наше заявление с просьбой о возбуждении уголовного расследования, рассматривают как простое заявление от граждан, которое будет рассматриваться в течение 30 дней. Германия может только помогать в этом расследовании, но инициатива должна исходить российской стороны», — подчеркнула она.