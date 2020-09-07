Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа возобновляется сегодня в лондонском суде. Слушания должны были состояться еще в мае, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Американский Минюст заочно выдвинул против Ассанжа обвинения по 18-ти пунктам. Ассанжу грозит до 175-ти лет тюрьмы. Его соратники считают, что экстрадиция в США станет смертным приговором.
2020-09-07T10:34:31+03:00
2020-09-07T10:34:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2705111-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 07 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)
+ «Не надо здесь похрюкивать»: Андрей Ванденко рассказал, как Путин раздражался во время интервью «Я смотрел на реакцию Путина. Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю…»