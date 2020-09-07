Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа возобновляется сегодня в лондонском суде. Слушания должны были состояться еще в мае, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Американский Минюст заочно выдвинул против Ассанжа обвинения по 18-ти пунктам. Ассанжу грозит до 175-ти лет тюрьмы. Его соратники считают, что экстрадиция в США станет смертным приговором.