Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала продление ареста. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена, — сказал Интерфаксу адвокат Борис Кожемякин. На прошлой неделе Басманный суд продлил арест Фургала до 9-го декабря.