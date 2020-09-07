Медицинский вестник: Росздравнадзор подтверждает неточность российской статистики смертности от коронавируса

Росздравнадзор подтверждает неточность российской статистики смертности от коронавируса, — сообщает издание «Медицинский вестник». Оно цитирует главу Росзравнадзора Аллу Самойлову. По ее словам, часть медицинских учреждений оформляла пациентов как умерших от других заболеваний – в частности, сердечно-сосудистых. По мнению Самойловой, это должно стать предметом анализа и выводов на будущее.

По официальным данным, в России от коронавируса умерли более 17-ти тысяч человек. По состоянию на конце июля показатель смертности был одним из самых низких в мире.