Состояние Алексея Навального пока без изменений, — сообщила в прямом эфире «Эха Москвы» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, Навальный остается в искусственной коме на аппарате вентиляции легких.

Согласно результатам опроса на сайте «Эха Москвы», именно Алексей Навальный является сейчас ведущим оппозиционным политиком России. За него проголосовали 84%. Все остальные представители оппозиционных партий и движений отстают с большим отрывом. В голосовании приняли участие около 14-ти тысяч человек.