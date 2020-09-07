Сегодня впервые отмечается Международный день чистого воздуха, установленный ООН в конце прошлого года.

Загрязнение воздуха — самый серьезный экологический риск для здоровья человека. Об этом рассказал генсек Организации Антониу Гутерриш:

-Во всем мире девять из десяти человек дышат загрязненным воздухом. Ежегодно это становится причиной преждевременной смерти примерно 7 миллионов человек, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Загрязнение воздуха также представляет угрозу экономике, продовольственной безопасности и окружающей среде. По мере восстановления после пандемии коронавируса мир должен уделять гораздо больше внимания этой проблеме. Нам как никогда нужны кардинальные системные изменения.

Гуттериш призвал страны усилить экологические стандарты и переработать законы, направленные на снижение вредных выбросов.