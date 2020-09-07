Индия стала второй страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом, однако власти постепенно снимают ограничительные меры.

Суточный прирост новых случаев стал самым большим за все время пандемии в стране. КОВИД-19 заразились более 90 тысяч индийцев. Общее количество носителей вируса тем самым превысило 4 миллиона человек. Индия вышла на второе место в мире, которое до этого занимала Бразилия. Больше всего носителей вируса по-прежнему в США. Вообще прошедшие сутки стали самыми тревожными в мире. Зараженных стало на 300 тысяч больше. Тем не менее, Индия постепенно снимает ограничения. В столице – Дели, равно как и в 12 других городах страны спустя пять месяцев снова открыли метро, соблюдая при этом все меры предосторожности. На 45 станциях пассажирам на входе измерят температуру, продезинфицируют руки и выдадут маску, если ее нет с собой. Метро в Дели будет открываться постепенно. В течении недели начнут работу все 245 станций.

Ежедневно подземка в столице Индии перевозит почти 3 миллиона человек.