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Эксклюзив Эха 10:03, 07 сентября 2020

Несмотря на формальную готовность Греции открыть границы, россияне пока не смогут ездить на греческие курорты

Несмотря на формальную готовность Греции открыть границы, россияне пока не смогут ездить на греческие курорты, — сообщил в эфире «Эха Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин.

Горин добавил, что Греция предлагает уже сейчас оформлять визы, которые начнут действовать с момента снятия ограничений. Ранее стало известно, что правительство Греции готово открыть границы для российских туристов при наличии теста на коронавирус и ваучера на отель. Греция готова принимать не более 500 россиян в неделю.



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