Несмотря на формальную готовность Греции открыть границы, россияне пока не смогут ездить на греческие курорты, — сообщил в эфире «Эха Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин.

Горин добавил, что Греция предлагает уже сейчас оформлять визы, которые начнут действовать с момента снятия ограничений. Ранее стало известно, что правительство Греции готово открыть границы для российских туристов при наличии теста на коронавирус и ваучера на отель. Греция готова принимать не более 500 россиян в неделю.