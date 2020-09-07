Погода осложняет поиск группы, пропавшей в горах Сочи. В ближайшие дни ожидаются дожди. Ночью и утром высока вероятность тумана, — сообщает ТАСС. По предварительным данным, группа приехала из Твери. Это воспитанники спортивной школы от 9-ти до 24-х лет.