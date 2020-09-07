Кипрская газета «Politis» раскрыла имена россиян с так называемыми золотыми паспортами. Их выдают за крупные инвестиции в экономику республики.

Кипрское издание изучило перечень тех, кто получил гражданство около 10 лет назад. Из 140 человек почти треть оказались предпринимателями из России, Украины и Сирии или членами их семей.

Причем все они входили в группу повышенного риска, то есть, либо находились под следствием или работали в компаниях под санкциями или штрафами. Среди россиян, получивших «золотой паспорт» указаны топ-менедежеры ВЭБ.РФ, Газпрома и Газпромбанка, а также несколько фигурантов уголовных дел.

Этим летом власти Кипра решили ужесточить программу получения гражданства страны в обмен на инвестиции. Обмен вложений остался прежним – не менее 2 миллионов евро. Претенденты должны создать рабочие места, а бывшим высокопоставленным чиновникам и силовикам теперь придется доказывать источник происхождения своих капиталов.

«Золотой паспорт» на Кипре, по утверждению местных СМИ, получил также украинский бизнесмен Игорь Коломойский.