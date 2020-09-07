Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча Открытом чемпионате США. Джокович попал мячом в линейного судью. Удар был настолько сильным, что женщина упала. После этого теннисиста дисквалифицировали. Джокович уверяет, что сделал это ненамеренно и пообещал извлечь уроки из этого происшествия.
Новак Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. Он 17 раз выигрывал турниры Большого шлема.
Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча Открытом чемпионате США
Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча Открытом чемпионате США. Джокович попал мячом в линейного судью. Удар был настолько сильным, что женщина упала. После этого теннисиста дисквалифицировали. Джокович уверяет, что сделал это ненамеренно и пообещал извлечь уроки из этого происшествия.