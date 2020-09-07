Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча Открытом чемпионате США. Джокович попал мячом в линейного судью. Удар был настолько сильным, что женщина упала. После этого теннисиста дисквалифицировали. Джокович уверяет, что сделал это ненамеренно и пообещал извлечь уроки из этого происшествия.

Новак Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. Он 17 раз выигрывал турниры Большого шлема.