Депутат-"единоросс" просит ФАС проверить Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений AppStore

Депутат-"единоросс" Антон Горелкин просит Федеральную антимонопольную службу проверить компанию Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений AppStore. Депутат утверждает, что алгоритм подтверждения личности вынуждает разработчиков приобретать на «черном рынке» аккаунты, зарегистрированные в США и Китае.

Как напоминает «Коммерсантъ», в начале августа ФАС уже признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства по жалобе «Лаборатории Касперского». Компанию обязали устранить нарушения до 30-го ноября. Apple намерена обжаловать это решение.