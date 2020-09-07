По данным белорусского правозащитного центра «Весна», в Минске задержаны как минимум 200 участников протестной акции, состоявшейся в воскресенье. Задержания были и в других городах Белоруссии. В то же время МВД сообщает о 100 задержанных. В воскресенье по всей Белоруссии прошли акции протеста под названием «Маш единства».

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что Москва активно участвует в белорусских событиях. Он заявил об этом в эфире телеканала «Настоящее время».

Сам Путин ранее заявил, что оказание помощи Лукашенко предусмотрено договором о союзном государстве, и Россия выполнит свои обязательства. Путин уточнил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Пока этот резерв не используется, поскольку ситуация в Белоруссии «под контролем».