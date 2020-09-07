Министр иностранных дел Украины требует срочного разговора с Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует срочного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Стороны сообщают о нарушении режима прекращения огня. Перемирие вступило в силу в полночь 27-го июля.