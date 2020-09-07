Комитет министров Совета Европы считает, что Россия не исполнила решение ЕСПЧ, касающееся свободы собраний. Как пишет газета «Коммерсантъ», еще в 2017-м году Страсбургский суд признал нарушения по жалобам 23-х россиян, которым не согласовали проведение публичных мероприятий. Российские власти должны были обеспечить системные изменения в этой области, однако в Совете Европы считают, что ситуация со свободой собраний не изменилась. Россиян продолжают задерживать на спонтанных митингах, а одиночные пикеты власти квалифицируют как массовую акцию. Россию обязали снова отчитаться о принятых мерах к июню 2021-го года.