Комитет министров Совета Европы считает, что Россия не исполнила решение ЕСПЧ, касающееся свободы собраний. Как пишет газета «Коммерсантъ», еще в 2017-м году Страсбургский суд признал нарушения по жалобам 23-х россиян, которым не согласовали проведение публичных мероприятий. Российские власти должны были обеспечить системные изменения в этой области, однако в Совете Европы считают, что ситуация со свободой собраний не изменилась. Россиян продолжают задерживать на спонтанных митингах, а одиночные пикеты власти квалифицируют как массовую акцию. Россию обязали снова отчитаться о принятых мерах к июню 2021-го года.
2020-09-07T09:03:26+03:00
2020-09-07T09:03:26+03:00
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09:03, 07 сентября 2020
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