В горах недалеко от Сочи пропала группа из 11 человек

Спасатели начали поисковую операцию.

Из одиннадцати человек, которых ищут в сочинских горах рядом с комплексом Роза Хутор, восемь – это дети, им от 9 до 16 лет, сообщили в МЧС. По данным ведомства, накануне группа решила отправиться из поселка Эсто-Садок к горному озеру недалеко от вершины Роза Пик: она находится на высоте 2320 метров. К вечеру родственники пропавших потеряли с ними связь. Спасатели на квадроциклах обследовали оборудованные горные маршруты и берега озер, но, как говорят в МЧС, это результата не дало. Теперь к поискам привлечены 60 человек и различная техника, в том числе вертолет.

Между тем, по данным администрации находящегося неподалеку курорта Красная поляна, дневная температура на высоте примерно в 2200 метров сейчас не превышает 12 градусов выше нуля. Немногим теплее на высоте около 1500 метров – но и там не выше +16 градусов.

В оперативных службах региона Интерфаксу рассказали, что в горах пропала группа спортсменов в возрасте от 9-ти до 24-х лет и их тренер. Они приехали на курорт из Твери. Телефон есть только у тренера, но со связью в горах проблемы, — добавил собеседник агентства.