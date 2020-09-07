Открытие острова Пхукет в Таиланде для иностранных туристов может быть отложено из-за коронавируса, — сообщают местные СМИ. Власти опасаются второй волны пандемии. В Прошом году Таиланд посетили около 40 миллионов иностранцев. Почти полтора миллиона из них – россияне.
2020-09-07T08:34:06+03:00
2020-09-07T08:34:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2705039-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 07 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)