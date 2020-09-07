Открытие острова Пхукет в Таиланде для иностранных туристов может быть отложено из-за коронавируса, — сообщают местные СМИ. Власти опасаются второй волны пандемии. В Прошом году Таиланд посетили около 40 миллионов иностранцев. Почти полтора миллиона из них – россияне.