Индия вышла на второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. По официальным данным, всего в стране выявлено более 4-х миллионов 200 тысяч инфицированных. Как сообщает Reuters, за прошедшие сутки зарегистрирована почти 91 тысяча заболевших. На этом фоне в Дели возобновило работу метро, закрытое в марте из-за пандемии. При этом в часы пик возможно ограничение пассажиропотока и поезда будут проезжать без остановок станции с большим количеством людей. Руководство подземки обещает восстановить работу метро в обычном режиме к 12-му сентября.
2020-09-07T08:33:32+03:00
2020-09-07T08:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 07 сентября 2020
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