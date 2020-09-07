Индия вышла на второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. По официальным данным, всего в стране выявлено более 4-х миллионов 200 тысяч инфицированных. Как сообщает Reuters, за прошедшие сутки зарегистрирована почти 91 тысяча заболевших. На этом фоне в Дели возобновило работу метро, закрытое в марте из-за пандемии. При этом в часы пик возможно ограничение пассажиропотока и поезда будут проезжать без остановок станции с большим количеством людей. Руководство подземки обещает восстановить работу метро в обычном режиме к 12-му сентября.