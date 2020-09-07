РБК: Магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона о виноделии

Российские магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона о виноделии, — сообщает РБК. Закон вступил в силу 26-го июня этого года. В частности, он требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, однако не все производители готовы выполнить эти условия. С проблемами могут столкнуться некоторые производители коньяков, шампанского и столовых вин. Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что в поставках продукции отказано, в частности, Ереванскому коньячному заводу – он производит коньяк «Арарат».