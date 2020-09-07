Кипрская газета «Политис» назвала имена 34-х владельцев так называемых «золотых» паспортов. Они получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012-й годы. В основном в списке россияне и украинцы – в частности, как утверждает газета, среди них и первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, совладелец «Евраза» Александр Фролов и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.